大陸暫停進口台灣鳳梨。（資料照，姚志平攝）

大陸今(1日)起暫停進口台灣鳳梨，引起許多討論，總統蔡英文則帶頭鼓勵國人「全民吃鳳梨」，「鳳梨」可說是近期全台最具討論話題的水果。資深媒體人陳揮文今(1日)在廣播節目中忍不住批評，一顆鳳梨，就能凸顯出淺碟的台灣政治，一顆鳳梨就「雞飛狗跳」。

陳揮文1日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》中批評，蔡政府對於此事處理的態度不夠淡定，一顆鳳梨就雞飛狗跳，包括蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲等人，「我在想說，大陸朋友看到台灣這樣反應，不知道會如何解讀？」

針對鳳梨衍生的風波，陳揮文直白地說，「就鳳梨而已，我們處理成這樣，必須講蔡英文當總統有點冒險。」另外，蔡英文在臉書發起「#吃爆台灣鳳梨challenge」的標籤，陳揮文對此痛批，「這是非常糟糕總統反應，這件事跟吃爆台灣鳳梨沒有關係，只在鳳梨打轉，失去事情焦點 ，其實非常糟糕」。

另外，此次大陸以檢疫為由，禁止台灣鳳梨輸入消息曝光後，民進黨上下皆稱會挺農民、並號召國人吃鳳梨。許多綠營政治人物紛紛狂秀「吃鳳梨」圖卡，展現態度，就引發網友痛批「等等連大頭貼都改成鳳梨跟你講」、「果然是一群很會大內宣的高手」、「廢到笑」。

(中時新聞網)