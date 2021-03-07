民進黨立委王美惠今7日參加嘉義市藥劑生公會會員大會暨春酒聯誼摸彩同樂餐會時，自掏腰包買200顆嘉義縣大林鎮生產的鳳梨給藥劑生公會。（王美惠辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

面對大陸拒進口台灣鳳梨，民進黨籍立委王美惠今7日參加嘉義市藥劑生公會會員大會暨春酒聯誼摸彩同樂餐會時，為表示對嘉義果農的支持，自掏腰包買200顆嘉義縣大林鎮生產的鳳梨給藥劑生公會，盼起帶頭作用，間接鼓勵嘉義市民也能積極選購優質鮮美的台灣鳳梨。

嘉義是台灣鳳梨5大產區之一，嘉義市鳳梨生產面積有85公頃，嘉義縣民雄、大林、新港則有1059公頃，主要生產金鑽鳳梨，其中聞名全台、肉質纖細的「牛奶鳳梨」最大產區也是在嘉義，多年來外銷日本廣受好評，可說是水果界的台灣之光。

王美惠指出，台灣素有「水果王國」的美譽，整個大嘉義區更是台灣重要的鳳梨產區，今天她特別自掏腰包購買200顆來自大林鎮的優質鳳梨送給大家，就是希望能夠起到帶頭作用、拋磚引玉，讓大家都能有感於台灣鳳梨的可口，積極選購台灣鳳梨，公會理事長林宜鋒也感謝王美惠帶給大家的「驚喜」，呼籲大家一起愛台灣、挺農民。

王美惠表示，面對大陸打壓，她第一時間就發聲支持台灣鳳梨農，挺台灣鳳梨的同時，也是支持台灣的民主自由，希望大家能夠一起陪伴果農度過難關，讓世界看見台灣「民主鳳梨」的價值，王美惠強調，她也會持續監督政府的各項措施，為台灣鳳梨拓展更多的外銷空間，讓更多人知道台灣的好。

民進黨立委王美惠今7日參加嘉義市藥劑生公會會員大會暨春酒聯誼摸彩同樂餐會時，自掏腰包買200顆嘉義縣大林鎮生產的鳳梨給藥劑生公會。（王美惠辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨立委王美惠今7日參加嘉義市藥劑生公會會員大會暨春酒聯誼摸彩同樂餐會時，自掏腰包買200顆嘉義縣大林鎮生產的鳳梨給藥劑生公會。（王美惠辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )