藻礁公投案近期廣受民眾討論，各地熱點也出現了擺攤連署，全國校園連署總召謝瑞恩1日一早4點半到大潭藻礁現場，不料卻被管制區的單位人員阻擋，以「非釣客不能進入」為由，拒絕謝瑞恩入內，令謝瑞恩深感無奈，表示「非常不合理」！

謝瑞恩提到，因為沒有看過大潭藻礁，希望能到現場看一看大潭藻礁的樣貌，決定在1日清晨前往現場，早上4點半時欲靠近沙灘觀賞，但在進入前卻被管制區的單位人員阻擋，人員表示，不是釣客不能進入，要有準備釣魚用具才算是釣客，其他單位不得入內。

該說法令謝瑞恩相當疑惑，另管制人員強調，一般民眾、學生及住戶不得通行，特別針對記者及環團，謝瑞恩說「什麼樣的單位跟團體叫環團？」這樣的說法實在是非常不合理。

被大潭藻礁管制區人員拒絕入內後，謝瑞恩轉往在觀音區大堀溪南岸的白玉藻礁，他提到，現場雖然沒有看到螺貝類，但是有看到紅藻、珊瑚藻，生態十分多樣性，期盼往後仍有機會到大潭藻礁一探究竟。

(中時 )