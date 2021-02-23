我常駐世界貿易組織代表羅昌發2月11日在駐團辦公室與美國駐世貿代理館長畢斯比會面。行政院發言人羅秉成表示，政院正面看待雙方交流，以及台美關係持續深化。

中華民國常駐世貿組織WTO代表團22日表示，畢斯比應邀在2月11日赴台灣駐團辦公室與羅昌發會面，雙方討論包括WTO改革事務、新任WTO秘書長、並就美國拜登新政府展望，及與台灣有關調解與仲裁倡議等議題交換意見。

羅秉成表示，政院正面看待雙方駐團的交流，樂見台美關係依然持續深化，我駐WTO代表團也不斷與各國駐團、WTO秘書處及周邊機構保持密切聯繫，美國為我國理念相近的重要盟友，雙方代表團進行交流及深化合作，共同參與多邊貿易體系的運作，有助強化台美友好關係。

羅秉成也說，台美雙方在許多WTO議題上有合作空間，畢斯比與羅昌發會晤，雙方廣泛就WTO改革、台灣在WTO的相關倡議、及美國新政府展望等交換意見；在WTO秘書長即將於3月1日就任前，有這樣的機會相互溝通是相當重要的。

(中時 )