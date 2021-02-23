中廣董事長趙少康（見圖）23日針對國家憲政體制、不在籍投票以及18歲公民權三大議題召開記者會。（杜宜諳攝）

立法院新會期將啟動修憲工程，中廣董事長趙少康今天召開首場國政建議記者會，他批評，過往在野黨大都主張「議會內閣制」，但「一旦當選總統就忘記」，蔡英文總統、副總統賴清德、前總統馬英九都曾如此，他揚言當選總統首年將推動「議會內閣制」，奉勸未分到東西的民進黨小派系也加入，另民進黨要的18歲公民權，與國民黨欲不在籍投票，可以各取所需、並行不悖。

趙少康強調，民主政治最重要就是制衡，而制衡要靠制度，然而台灣的制度「四不像」，既不是總統制，也非內閣制，更不像半總統制，而是總統一人獨大，完全沒有制衡，因此他主張應修憲改為「議會內閣制」。

趙少康批評，任何一個政黨在野時，都會提議「議會內閣制」，「一旦當選總統就忘記」，因為總統好爽、權力好大，一上台就不想下來，才會有「2顆子彈」的發生。

趙少康舉例，蔡英文總統、副總統賴清德等大老都提過，但當總統都忘記，前總統馬英九當年競選時，拋當選2年後要檢討政治體制，但當選2年後也忘記，派時任副祕書長的高朗說明，一旦提修憲，民進黨恐要變更國號，難道一向主張內閣制的民進黨，不能只協調只修改政治體制嗎？

趙少康建議，已確定不會連任的蔡英文，利用剩餘3年任期，推動內閣制，這不僅能留下好名聲，還能照顧到小黨、弱勢政黨，因為總統制就是贏者全拿，這不公平。他相信國民黨也不會反對內閣制，因此，民進黨只要支持就能推動；只要蔡英文當機立斷推動內閣制，相信閣揆蘇貞昌也不會反對。

趙少康揚言，若蔡英文不做，他將爭取國民黨提名，若當選總統，第一年就推動內閣制，同時帶領同樣支持內閣制的立委來競選，訴諸選民看選民是否認同，他奉勸民進黨內沒有分到東西的小派系，也一同加入推動內閣制。

另外，談到18歲公民權與不在籍投票，趙少康說，民進黨早期要18歲公民權，國民黨欲不在籍投票，為何不各取所需，兩者並行而不悖。他強調，今天的國政建議和黨主席選舉無關，而是向立院國民黨團喊話。

(中時 )