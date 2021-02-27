根據民調顯示，誰適合擔任下一屆總統，新北市長侯友宜名列2。(圖/本報資料照)

根據一份最新民調指出，對於誰最適合擔任下一屆總統，結果顯示，副總統賴清德拔得頭籌，壓過新北市長侯友宜。名嘴李正皓和美麗島電子報董事長吳子嘉都認為，這是台灣親美與親中路線之爭造成的結果，吳子嘉更指出，若行政院長蘇貞昌能維持目前的滿意對度水準，則他2023年一定會參加民進黨黨內初選。

政論節目《關鍵時刻》26日曝光了一份由美麗島電子報進行的民調，該民調詢問民眾「誰最適合擔任下一屆總統」，結果顯示，有21.1%民眾支持賴清德，侯友宜為19.1%，桃園市長鄭文燦 10.1%，台北市長柯文哲9.8%，前國民黨主席朱立倫8.7%，中廣董事長趙少康6.1%。

李正皓指出，這份民調解答了，為何國民黨能打好縣市長選戰，但總統層級的選舉卻被民進黨虐好玩的，他更直言，這根本不是中華民國的選擇，是要當美國人還是中國人的選擇。

李正皓發現，該民調還有進行信任度調查，在這部分賴清德反而不如侯友宜，但換到總統，侯友宜就被賴清德超車，「我信任國民黨政治人物的執政能力、操守、但不信任路線，當市長不能決定台灣走向，當總統才行，所以才分離投票」。

吳子嘉表示，之前從來沒有做總統這個選項，我們只做信任度調查，因為每個人工作不一樣，但最近有媒體和學者討論，信任度調查不等於總統，「那我就做誰最適合下一任總統」，而民調結果也令他跌破眼鏡。

吳子嘉認為，台灣主體性親美，而賴清德很有代表性，他就是台灣主體性、絕對會走親美路線的代表人物，不會有親中的可能性；至於近日新聞聲量很高的趙少康，信任度只有30幾% 表示他沒有去跑基層，只是單純依靠媒體高度。

吳子嘉指出，另外一個很恐怖的，就是一直躲著不講話的就是行政院長蘇貞昌，他分析蘇貞昌的滿意度民調後直言，這種行政院長換得掉嗎？不管怎麼罵都沒用，蘇的民調還可能越罵越高，若蘇揆到2023年還能維持這種民調，那他一定會參加民進黨內的總統初選。

(中時新聞網)