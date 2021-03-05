有關國民黨針對主席江啟臣進行黨員民調，民進黨台北市黨部副執行長何孟樺在臉書發文，嗆江是為自己打氣，國民黨青年團副團長何元楷批評，做任何民調，一定要先釐清民調目的與意義，而從何孟樺評論來看，明顯發現她根本不懂這做份民調的目的為何，或是純粹為反而反，「在說夢話嗎？」

何元楷表示，之所以要做黨員民調，在於國民黨主席改選預計在今年8月舉行，根據國民黨黨章規定，黨主席選舉為黨員直選，也就是說江啟臣於上月宣布競選連任，針對黨員做民調，正是為了檢視1年來擔任黨主席的成積。

而為什麼不做全民調？何元楷說，這問題很簡單，因為目前已經有多家民調單位在做「政黨好感度」相關的民調，例如：「美麗島電子報」、「政大選研中心」、「台灣民意基金會」以及國民黨智庫「國政基金會」等，皆有持續在做政黨好感度民調，因此國民黨再做全民調並無意義。

何元楷認為，回歸到黨員民調問題設計來看，其中針對黨主席表現、反萊豬議題表現、黨務改革滿意度等，明顯設計就是給黨員。倘若將上述問題給全民，似乎反映不出什麼，非國民黨員或支持者做到黨務改革這題，相信會摸不著頭緒。「所以，這份民調從伊始就是設計給黨員，何孟樺竟胡扯到全民檢視，甚至連韓國瑜都搬出來，且拿『主席』和『總統』亂比較，對此實在感到可笑！」

何元楷強調，何孟樺對國民黨黨員民調的解讀可以說是 「神邏輯的亂分析」。何孟樺如果有心關心和評論國民黨情勢，就請認真思考和觀察，「也請你專業點，不要只為評而評，為反而反。」

(旺報 )