行政院長蘇貞昌今與最後一批綠委餐敘，會後民進黨立法院黨團總召柯建銘轉述，今晚氣氛非常融洽，討論熱絡，像是黨團書記長羅致政提到缺工的問題，有綠委則提到學校安裝冷氣的問題，如何盡快解決問題，希望行政院從中協助；蘇院長則允諾，黨團有任何問題，都可以跟行政院副院長沈榮津、祕書長李孟諺保持聯絡，行政及立法間溝通暢通。

日前有綠委抱怨，行政院近期推動政策或宣布重大政策前，都未先與執政黨立委溝通協調，導致政策宣布後感到困惑，甚至有些資訊都是從媒體得知，坦言心很累，希望行政院能夠加強政策溝通及說明。

先前因防疫考量，蘇揆取消最後兩場與執政黨立委餐敘，因為有綠委認為行政院溝通不足，行政院決定前晚及昨晚續辦餐敘溝通。柯建銘轉述，蘇貞昌在餐敘中強調，過去威嚴時期，只要罵國民黨就有票，現在時空環境背景不同，必須要有政績，大家是一個團隊，要會做事。

柯建銘讚賞蘇貞昌領導的行政團隊表現有目共睹，落實推動政策，而且黨團跟政院是一家人，有任何意見都可以溝通，會中有綠委提到缺工問題嚴重、育兒津貼及學校安裝冷氣問題，希望行政院可以盡快研擬改善辦法。

柯建銘強調，蘇揆與綠委分梯次餐敘過一輪，每場次他都有參加，感覺到黨團跟行政院間很有默契跟戰鬥力，期待行政立法間協調整合一定能更精進。

(中時 )