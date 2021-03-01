鳳梨銷陸禁令打到痛點，執政黨由上到下不約而同地打出「救鳳梨」的感情牌，但回歸專業，我們不禁要問，政府的產業布局到底在哪裡？面對衝擊的應對方案又在哪裡？什麼都沒有，國家隊不還是空話一句嗎！民進黨最愛給人戴紅帽子，批評他人傾中賣台，但民進黨執政5年，就是蘇內閣把雞蛋放在同一個籃子裡啊！

其實蘇貞昌內閣面對產業浮現危機，向來別無他法，都是依樣畫葫蘆地宣稱要成立國家隊，讓「國家隊」這個名詞的使用都快彈性疲乏了。這次也不例外，不談產銷通路、不談協調機制與支援系統，沒有準備國際經貿談判，只說要成立鳳梨國家隊，透過刺激本地消費方式減輕眼前產量過剩危機的衝擊性。難怪大家都預期，接下來國軍部隊大概要天天吃鳳梨了！

這幾年下來，農產品國家隊氾濫成災，都是開張前瘋狂大內宣，從沒看到績效考核與具體成效，外銷訂單找不到，依賴大陸採購的現狀越來越嚴重，也沒看到蘇內閣有任何警覺，不用心、不關心、也不理會。一批批國家隊彷彿只是搖旗吶喊的啦啦隊，養了一堆肥貓，幫民進黨執政無方的慘白現狀塗脂抹粉罷了！

回想一下，農委會不是早在2016年就花了10億台幣建立「台農發公司」嗎？當時行政院不就已宣示要打造農產品國家隊嗎？2019年，行政院又一次宣示要建立農產品國家隊，而成立「農產品外銷平台」，說是要向世界出發，但為什麼到目前為止，什麼成效也沒有！到底是國家隊陣亡連連？還是連出發都沒出發？花出去的公帑到底又在哪裡？

民進黨為了選舉，仇中、反傾中的口號喊得震天價響，但去年不僅台灣對大陸貿易出口占比高達43.8%，達到史上最高，我國農產品外銷中國大陸金額更超過10億，讓大陸成為我國農產品出口最大的貿易對象，比例也高達20.7%。奇怪的是：口口聲聲喊的「新南向政策」，怎麼處處碰壁一再下滑？只剩下大內宣的口號而已。

試問，民進黨政府已經執政5年了，行政機關如果真有心，又怎麼對我們農產品出口傾中及失衡置若罔聞？更放任台灣經貿對中國大陸的依賴有增無減並創新高。所以真別再假藉什麼全球布局、恢復外銷榮景等口號濫用民脂民膏，以遂個人私慾！豈不知民主國家的行政單位就是要「為民服務」嗎？如果民間自己就能賺錢，還需要政府帶隊嗎？不就是因為產業維繫商機困難，才需要政府居中牽線服務嗎？

短短一個月內，中國大陸從禁止肉加工品到鳳梨禁令，人家一步步的管制與禁令都是按規矩來，都是透過防檢疫規定出招，也是各國間常用的農產品貿易手段，招招師出有名、步步驚心，而且不光是鳳梨，蓮霧、釋迦、柳橙等農產品輸往大陸比例都達9成以上，農產貿易骨牌效應危機就在眼前，還沒有暫歇跡象。蘇內閣是拿不出辦法，只能繼續裝睡嗎？

（作者為立法委員、律師）