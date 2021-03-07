明天是婦女節，國民黨立委李貴敏在臉書上提醒執政黨，早日讓《跟蹤騷擾防治法》可以出委員會，拚二三讀，「民進黨不是在國會一黨獨大，要過什麼案子就過什麼案子，怎麼這份答應要給全民的禮物就是不見蹤影？」

李貴敏指出，預防與提前遏止比什麼都重要，政府真不要再本位主義作祟，把民眾期待拋諸腦後了，民眾期待的警力不是一天到晚在開罰單，而是要確保老百姓過得心安，行動上面自由。

李貴敏提到長榮女大學生命案，該案發生之前，就有其他女大生跟警方報案在案發現場附近遭到跟騷，警方如果第一時間就能處理，會不會悲劇就不會發生了？

李貴敏強調，這並不是在製造警方額外的工作負擔，而是太多嚴重犯罪或暴力犯罪之前，都有跟蹤騷擾的存在。警方動作的時候必須要有法律依據，所以如果有了跟騷法，警方第一時間就不用擔心執法沒有法律依據，有一個行動綱領，知道sop要怎麼制定，讓大家做事的時候都能依法行政，民眾的生活與安全才能獲得保障。

李貴敏呼籲行政單位一定要拋下心理障礙，拋下本位主義，仔細想想看民眾的期待，大家共同努力，建立一個安定的社會。讓法案趕快過關吧。

(中時 )