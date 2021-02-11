「不少人看衰台灣的人，總形容台灣是鬼島，不過在國外奮鬥的人，眼中的台灣原來如此美好。」財信傳媒董事長謝金河表示，Youtube共同創辦人陳士駿認為，台灣有全世界最好的工程師、新創家和創投家，台灣成為下一個矽谷，是百年一遇的大機會。

謝金河在臉書發文指出，2019年，陳士駿因腦疾回台治病，在台灣住了將近兩年，最近他接受媒體專訪，對台灣讚譽有加，並且認為台灣會是下一個矽谷。他認為台灣有全世界最好的工程師、新創家、創投家，台灣成為下一個矽谷，是百年一遇的大機會。治癒了腦疾之後，陳士駿決定定居台灣。

謝金河說，在國外奮鬥很久的人看台灣是如此美好，反而很多生於斯、長於斯的台灣本地人天天看衰台灣，甚至形容台灣是鬼島，這個反差實在很大。

「陳士駿看台灣的好從防疫有成開始，他說自己認識的在美國矽谷創業家，很多人回台避難，慢慢喜歡上台灣這塊土地。他說去年他是第一個領到就業金卡的人，去年台灣總共送出1399張就業金卡。」

台灣能不能成為下一個矽谷？謝金河認為，最重要的是創造近悅遠來的良好環境，並且拉大與香港、中國的差距，尤其能讓全世界最優秀的人才願意來台定居，這是台灣能不能大起的重要條件。

謝金河強調，要讓世界一流人才來台，我們必須有更多的法規鬆綁，像一例一休堅持下去，台灣一定不會變成矽谷；還有我們的金融租稅法規，若不能放寬，外國人不會考慮來台發展，台灣要成為下一個矽谷，除了人才，創新的環境，政府要更有魄力。

他說，台灣必須在民主、自由的大道上奔馳，讓來台灣的人都覺得友善、安心、放心，台灣的明天一定會更美好！

(中時新聞網)