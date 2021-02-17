對在外打拚的人來說，農曆過年是難得能和一家團圓的機會，不過卻有一位女網友卻因為和家人談繼承鬧得不愉快。她訴苦表示，從家裡搬出去外面住後，每個月都有固定寄孝親費，然而在除夕這天，卻被母親逼迫將長輩的遺產通通給30歲仍無業的弟弟。這也讓她感嘆表示，生在一個重男輕女的家庭，確實會羨慕什麼都不用做，就都有的弟弟。

原PO在Dcard上以「媽媽叫我放棄繼承」發文表示，今年除夕回家時，突然被媽媽叫到房間內，語重心長地說，因為之前家裡長輩去世，有一筆遺產要下來，希望原PO能一毛都不拿，將所有錢都留給弟弟。

原PO聽完面無表情，但心裡也早已有底，她表示，弟弟已經快30歲了，高中從每天翹課到最後乾脆休學，至今只有國中學歷。自從休學後就過著，吃飽睡睡飽吃的生活，當完兵後仍過著每天在家打電動的生活。

媽媽曾提議可以先去打工，再慢慢找正職也沒關係，但弟弟卻稱「自己有理想」而不願做這些工作，讓媽媽一度感動落淚，更對剛下班的原PO說，「你弟弟將來一定有前途！跟你只會端盤子不一樣」，甚至還嗆她說，「以後弟弟有出息就不要去求他」。

原PO弟弟自從休學後就過著，吃飽睡睡飽吃的生活，當完兵後仍過著每天在家打電動的生活。(示意圖/Shutterstock)

幾年過去了，原PO指出，弟弟還是沒有找到他的理想，終於有一天媽媽因為他好吃懶做的習性大發雷霆，和弟弟大吵一架。沒想到弟弟從此學會用自殘身體的方式對家人情緒勒索，整天將自己關在房裡，用餐都叫外送，叫家人付錢後掛在房門口。原PO再也看不下去，決定搬出去，每個月寄給母親孝親費，每到過年才回家。

回到除夕當晚，媽媽說完，見原PO大擺臭臉後就開始拚命解釋說，她知道兒子這輩子就這樣了，很擔心如果以後死了，弟弟就會無法生活。由於不指望原PO照顧他，就必須要留一筆錢給弟弟，「雖然他不能富有，但至少餓不死。」

原PO感嘆表示，正常人聽完都會很生氣，但自己卻沒有任何情緒，也不想爭，因為從小她就在重男輕女的環境下長大，被灌輸「什麼都要給弟弟、讓弟弟」的觀念。原PO聽完僅回，「隨便，你們怎樣干我什麼事？」並衝回房間，那天晚上，唯一的想法就是「羨慕弟弟吧？」她無奈說，「我在外面拼命賺錢想要有一間自己的房子、想要養活自己，弟弟什麼都不用做就有了。」

文章一出，網友相當力挺原PO應該爭取下去，紛紛表示，「是我是不可能放棄這筆錢的，爭的是一口氣！誰管他能不能生活啊，沒飯吃就會去工作了啦，說穿了不就被寵壞而已」、「拿妳的特留分就好了，剩下就放給他去」、「願這種觀念就到我們這代為止就好」。

(中時新聞網)