原PO發現弟弟在豆花底下留了紙條，希望她不要偷吃點心。(圖取自爆廢1公社)

好揪結！一名女網友分享，昨(18日)她打開冰箱想找點心來吃，沒想到拿起點心時，發現弟弟在下方留了一張紙條，雖然只有短短6字，卻讓她陷入兩難，內心相當糾結，而照片發出後讓大批網友笑翻，不少人開玩笑直說，「本來不想吃，看到紙條就想吃了」、「在他面前一口吃掉！」

原PO昨在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，她傍晚打開冰箱想找個點心來果腹，打開後恰巧看到中華豆花，正想拿起來吃時突然發現豆花和底下壓著一張紙條，她從字跡一眼就看出是弟弟留下的，上頭寫著「不要偷吃拜託」，頓時讓她陷入兩難，「看到我弟寫的紙條，讓我好糾結」。

雖然弟弟只留下了紙條，但是從字裡行間可以感受到他的誠懇，希望姐姐不要趁他不注意時，一口氣將豆花吃光，這讓原PO內心相當糾結，不知道是該滿足口腹，還是對弟弟好一點；不過事後原PO也解釋，這是母親買回家放在冰箱的，「別太認真唸我啊，這我媽放冰箱的啦！大家都能吃」。

貼文發出後除了讓網友們笑翻，還紛紛出主意，「回他紙條，我怕它壞掉，所以我幫你保存在我肚裡」、「等你弟弟回來光明正大吃」、「那你就光明正大吃吧！他只說不能偷吃，那你在他面前直接拿起來吃就可以哈哈哈」、「Po上網了，很明顯不是偷吃是公開進行」。

(中時新聞網)