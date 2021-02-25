來自雲林的陳姓夫婦25日上午9點30分左右開著貨車，一路開往台東知本樂山五木寮景點，疑似因路況不熟，車輛在產業道路上失控打滑，左側2個輪胎都陷入山溝內，整輛車因此卡住動彈不得，受困近2小時之後，警方找來拖吊業者以吉普車協助，才將危機解除。

遠從雲林而來、年約六旬的夫妻，開著貨車到台東知本遊玩賞景，為了探索山區美景，一路深入山區前行，不料疑似不熟路況，車子失控打滑，左側前、後輪都陷入山溝裡，整輛車也因此卡住動彈不得，嚇得趕快打電話報警求救。

來自雲林的陳姓夫婦25日駕駛車輛在台東知本樂山產業道路上失控打滑，車子左側兩個輪胎陷入山溝動彈不得，員警在輪胎底下墊上石塊協助車輛脫困。（蔡旻妤攝）

在輪胎底下墊上石塊、以人力又推又拉，只見台東溫泉派出所的2名員警卯足全力，就是沒辦法讓車子脫困，最後只能請來拖吊業者，以四輪傳動的吉普車前後拉扯，耗將近1個小時，才順利讓貨車從山溝中脫離，解除危機。夫妻兩人整整受困近2個小時，好在有驚無險，而轄區員警全程陪同並竭盡心力安撫兩人，救援任務順利完成。

(中時 )