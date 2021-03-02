台61線西濱快速道路南下101公里、苗栗段，今（2）日下午4時許發生三車連環撞，一輛卡車失控撞上前方的2台貨車。（民眾提供）

台61線西濱快速道路南下101公里、苗栗段，今（2）日下午4時許發生三車連環撞，一輛卡車失控撞上前方的2台貨車。（民眾提供）

台61線西濱快速道路南下101公里、苗栗段，今（2）日下午4時許發生三車連環撞，一部聯結車失控撞上前方的2台大貨車，其中一部貨車駕駛因撞擊，卡在變形的車頭中無法動彈，警消獲報後已緊急前往救援，駕駛目前已救出，意識清楚送醫救治，全案仍待進一步調查釐清。

據了解，苗栗縣後龍鎮台61線西濱快速道路南下101公里處，2日下午發生3車追撞，一部聯結車與2部大貨車追撞車禍，第2部大貨車司機受困駕駛座，造成2名司機受傷，其中1人一度受困駕駛座。

經苗栗縣消防局勤指中心調派後龍、竹南分隊人車趕往救援，將2名受傷司機救出，由後龍消防分隊人員以破壞器材打開駕駛座救出，另第3部聯結車司機受到輕傷，自行下車後由消防救護車送醫檢查，第1部大貨車司機則毫髮無傷，分別送往部立苗栗醫院及苗栗大千醫院急救後暫無大礙，確實肇事原因正由苗栗縣警方調查中。

(中時新聞網)