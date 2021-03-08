歷史上劫機事件不少，但多半都難逃被捕或擊斃的下場，能夠全身而退的少之又少，不過1971年在美國就曾發生一起離奇的劫機事件，在沒有任何人質受傷的情況下，不但順利拿到鉅額贖金，還完美跳機逃脫，至今仍未繩之以法，成了聯邦調查局的未解懸案。

這起劫機案件發生在1971年11月24日下午，一位名叫「Dan Cooper」的男子搭乘西北航空一架航班編號為NW305的波音727客機，從美國波特蘭飛往華盛頓。

當時他遞了一張紙條給空服員，聲稱在飛機上安置了一枚炸彈，並提出20萬美元的贖金要求，「這20萬都必須是20元面額、沒有任何標記；除此之外，我還要4個降落傘，當我們降落時，要看到一輛裝滿燃油的卡車停在跑道上，隨時待命給飛機加油，如果有人耍花招，我就立即引爆炸彈」。

此時飛機在西雅圖的空中不斷盤旋，美國聯邦調查局官員答應了Cooper的條件，飛機隨後就在西雅圖機場降落，當Cooper收到20萬美元贖金和4個降落傘後，依約釋放了飛機上所有的乘客，但依然挾持了4名機組員作為人質。

接著飛機在加滿燃油後重新起飛，開往墨西哥，Cooper將所有機組員全趕進駕駛艙，並要求機場保持在1萬英呎的高度飛行，當飛機飛行到華盛頓州南部時，他隨即打開尾翼出口的旋梯，揹著降落傘、抱著20萬美元的贖金跳機，就此消失在茫茫夜空中。

事後聯邦調查局迅速展開地毯式搜查，300名警力始終遍尋不著Cooper的蹤影。直到9年後的1980年2月10日，一位小男孩在哥倫比亞河附近發現了3捆鈔票，經專家鑑定後確認，這些錢是贖金的一部份，但Cooper依舊人間蒸發，即便多年來有不少人聲稱自己發現了Cooper，或是主動「坦白」自己就是Cooper，但始終都被警方否定。劫機事件至今近50年，Cooper也成了美國歷史上唯一未破的劫機案。