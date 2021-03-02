藻礁公投連署，逾1甲子雜貨店小兵立大功。「絕對發生大事了」中市第二市場雜貨店「隆盛行」老闆黃永輝說，看到從小玩伴「宅教授」林惠真跳出來發起連署，連62歲的他也設據點力挺，但花近10天才拿到第1份連署書也曾讓他大感挫敗，近來出現轉機，他2日收到822份連署書創下根據點單日最高，連林惠真都說，市場的雜貨店也發揮大功能。

今年62歲的黃永輝，祖孫三代經營「隆盛行」超過60多年。他說，「隆盛行」從門庭若市大盤商，因商圈沒落如今已成為雜貨店，他與東大生科系教授林惠真是從小的玩伴，深知她是堅持潛心研究及教學的「宅教授」，林惠真在去年12月間來找他幫忙，他說；「絕對發生大事了」；而決定力挺是因為「我信任她」。

黃永輝說，雖很認同「宅教授」理念，但發動連署對他而言「很頭痛」，他不僅從未參與過社會公民運動，一把年紀要跟人搭訕也很「尷尬」，他在店面貼海報、從鄰居及顧客起步，自早上8時到晚上8時全天12小時收件，雖市場人來人往，但很少人過問這個「冷議題」。他感嘆：「真是大挫敗」，大花唇舌說到鄰居認同，但卻因個資拒絕。

談起第一份連署書，黃永輝回憶說，設據點約10天後，1名路過男客簽出第一份連署書，讓他「很感動、興奮」。但是努力了1半月才收到20、30份，他也曾質疑無望成案，直到今年2月間各界漸重視，才感覺到「起風了」。

黃永輝埋頭協助製作「小蜜蜂信封」、收送件等雜務，連署訊息隨網路發酵，社團、志工及大學生等各路人馬主動推廣、送件熱絡，他2日就收到822份連署書、3日下午累積有488件。雖然連署份數已破成案門檻，但他說，中選會未宣布成案前，都要持續努力，並強調，成案只是讓議題的討論空間變大，並讓民眾自己來做選擇。

(中時 )