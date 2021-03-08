藻礁公投連署進入倒數階段，珍愛藻礁公投總部累計至8日，共有58萬9526份，總部預估到3月10日連署截止日連署書上看64萬份。總部表示，隨著藻礁公投聲量提高也席捲出政治效應，但終究要回歸到公共政策討論，對於藻礁生態現況、能源轉型路徑，以及替代方案的可行性，仍然存在許多值得釐清的爭議，接下來公投議題若順利成案，接下來也需要更多的資訊釐清，才能展開進一步的討論。

(中時 )