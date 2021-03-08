藻礁公投連署進入倒數階段，珍愛藻礁公投總部累計至8日，共有58萬9526份，總部預估到3月10日連署截止日連署書上看64萬份。總部表示，隨著藻礁公投聲量提高也席捲出政治效應，但終究要回歸到公共政策討論，對於藻礁生態現況、能源轉型路徑，以及替代方案的可行性，仍然存在許多值得釐清的爭議，接下來公投議題若順利成案，接下來也需要更多的資訊釐清，才能展開進一步的討論。
(中時 )
#藻礁公投
藻礁公投連署進入倒數階段，珍愛藻礁公投總部累計至8日，共有58萬9526份，總部預估到3月10日連署截止日連署書上看64萬份。總部表示，隨著藻礁公投聲量提高也席捲出政治效應，但終究要回歸到公共政策討論，對於藻礁生態現況、能源轉型路徑，以及替代方案的可行性，仍然存在許多值得釐清的爭議，接下來公投議題若順利成案，接下來也需要更多的資訊釐清，才能展開進一步的討論。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。