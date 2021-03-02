台東縣政府與仁愛之家合作辦理長輩照護床位擴充，今舉行啟用儀式。（莊哲權攝）

台東邁入高齡社會，收住福利機構經常面臨滿床，加上疫情關係，外籍看護進不來，家中看護人力嚴重欠缺，許多老人排隊等候入住，私立台東仁愛之家與縣府合作，申請增設77床，全縣養護床位增加到877床，有望緩解1床難求的窘境。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣65歲以上老年人口比率為17.39％，隨著人口老化，縣內養護機構服務能量與需求人數長期嚴重不足，仁愛之家原床位119床，互愛樓完工後增設77床，並提供4床做為急難安置，也讓縣內老人福利機構養護型床位，由原800床大幅提升至877床，未來還會繼續努力增加床位。

縣府社會處長陳淑蘭說明，增加77床可以安置更多有需要的長輩，另一方面，疫情關係，外勞進不來，長輩在家裡沒人照顧，很多人都在等床位，增加新的量能，可讓床位長期供不應求的困境得以緩解。

仁愛之家互愛樓暨緊安床位2日舉行啟用儀式，由仁愛之家董事長李壬葵主持，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、議員陳銘風、林參天、台東市長張國洲等與會，縣長饒慶鈴頒發立案證書、並致贈77顆「高枕無憂」張國洲也致尿布40箱及看護墊10箱。

陳淑蘭表示，縣府針對縣內老年人口相關服務，持續辦理系列性方案計畫，期望能透過公私協力，一起為縣民建置完善的老年生命安全照顧網。

李壬葵指出，仁愛之家近年也在有限經費下，逐年轉型為與社區融合發展的多元服務單位，讓社區長輩多走出家門與他人互動，一起用愛照顧鄰里。

(中時 )