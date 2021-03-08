鄭寶清與劉仁照共同督促男廁應設尿布台。(鄭寶清提供／呂筱蟬桃園傳真)

公共場所男廁附有尿布台可說是少之又少，這也代表性別觀念仍存在著些許隔閡，許多爸爸在外臨時要幫小孩換尿布，只能匆忙找到男廁中的洗手台或者馬桶蓋上，在上面更換尿布不僅空間狹小，安全性也不足，故在男廁增設育嬰台是必要的。

前立委鄭寶清說，過去與太太帶兒子時都會互相幫忙，可能孩子同時需要換尿布與喝奶時，兩人就會很有默契的自動分工泡奶粉、換尿布。現今社會下，兩性角色的觀念與以往大不同，男性分擔家事不僅能減輕另一半的負擔，也能增加與子女的相處時間，家庭感情也隨之融洽。

桃園市議員劉仁照也表示，現今社會對於兩性平等意識抬頭，父親們其實都是非常樂意照顧子女的，也很珍惜與孩子成長階段的互動時光。帶孩子外出難免有需要換尿布或如廁的時候，礙於沒有親子廁所或者男廁沒有設置尿布台，反而讓爸爸們失去了表現的機會，所以設置尿布台及親子廁所是有絕對需求且必要的。

兩人都說，期盼未來藉由行政機關率先響應與示範，在市府機構中的男廁增設育嬰台，希望能夠藉此帶動企業界的跟進，讓家庭氣氛更加和諧，也讓正確的性別角色觀念能夠落實。

(中時 )