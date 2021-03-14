桃園市長鄭文燦（左）、副總統賴清德（右）。（資料照片合成）

東華大學教授施正鋒。（資料照片）

東華大學教授施正鋒日前接受訪問時表示，蔡英文目前看起來是力挺桃園市長鄭文燦接班2024。從賴清德未擔任民進黨修憲小組召集人，就可以看出蔡不讓賴有表現機會。施正鋒說，蔡英文「挺鄭文燦忽視賴清德」，是在裂解民進黨新潮流的力量。

施正鋒日前接受《中評網》訪問時指出，蔡英文目前不讓賴清德表現，賴清德在2024幾乎沒機會了，桃園市長鄭文燦個性從以前就是人人好，大家對他沒戒心，蔡英文看起來是力挺鄭文燦。只要同屬新潮流的鄭文燦與賴清德競爭，蔡英文就可以裂解新潮流。

至於蘇貞昌，施正鋒表示，520如果沒有換就會拖下去，今年8月舉行公投，萊豬公投如果通過，蘇貞昌可能會下台負責。蔡英文在等一個時間點讓蘇下台，蔡會用自己的人馬。農委會主委陳吉仲或是桃園市長鄭文燦都是親近蔡英文的人馬，如果是鄭文燦接院長，陳吉仲很可能接任副院長。

施正鋒強調，陳水扁卸任還有「一邊一國」，李登輝卸任後也有台聯，蔡英文卸任後也需要有自己力量、自己的班底。新潮流會不會讓蔡提早跛腳？因此，蔡英文要有自保之道。蔡英文現在培養年輕人，給年輕人機會，像是退出時代力量的現任無黨籍立委林昶佐或是台北市民進黨部主委吳怡農等，就是在培養自己的勢力。

(中時新聞網)