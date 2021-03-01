昨天下午到台東杉原海水浴場戲水失蹤的17歲李姓少年，其遺體在今天上午11時許，由台東縣水中運動訓練協會人員，在正前方100公尺處海底尋獲，人已明顯死亡，母親現場確認身分，聲聲呼喚兒子的名字。

不幸溺斃的少年為高職學生，昨天下午由社福機構老師帶隊前往杉原海水浴場，在離岸約60公尺處被浪捲走，警消出動海空搜救，一直沒找到人，今天中午11：13分被台東縣水中運動訓練協會人員在離岸邊約100公尺的海底發現。

(中時 )