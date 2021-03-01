台東杉原溺水少年遺體尋獲 母親悲慟萬分 12:572021/03/01 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東杉原海水浴場戲水失蹤的17歲李姓少年遺體在今天尋獲。（台東縣水中運動訓練協會提供）人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天下午到台東杉原海水浴場戲水失蹤的17歲李姓少年，其遺體在今天上午11時許，由台東縣水中運動訓練協會人員，在正前方100公尺處海底尋獲，人已明顯死亡，母親現場確認身分，聲聲呼喚兒子的名字。 不幸溺斃的少年為高職學生，昨天下午由社福機構老師帶隊前往杉原海水浴場，在離岸約60公尺處被浪捲走，警消出動海空搜救，一直沒找到人，今天中午11：13分被台東縣水中運動訓練協會人員在離岸邊約100公尺的海底發現。 人倫悲劇 台南嬤帶罕病孫車內輕生雙亡 厄文、哈登攜手變魔術 籃網喜獲8連勝 (中時 ) #杉原 #台東 #遺體 #尋獲 #母親 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆竊賊拿磚砸破婦頭 聲押獲准 04:102021/02/28 地方新聞 只需一劑 嬌生疫苗獲美緊急授權 04:102021/03/01 話題觀察 聯絡簿沒簽怕挨罵 男童流浪7小時 04:102021/03/01 地方新聞 大葉大學資工系師生 獲優秀論文獎 04:102021/02/27 產業．科技 台東美麗灣戲水失蹤 17歲學生遺體尋獲 11:562021/03/01 社會 男童聯絡簿沒簽怕挨罵 流浪7小時淚崩：好想回家又怕媽媽罵 17:362021/02/28 社會 嬌生疫苗獲美緊急授權使用 只需打1劑且防南非變種病毒 07:512021/02/28 國際 竹縣無障礙環境考核獲非六都第一 楊文科持續打造幸福友善城市 15:122021/02/28 寶島 專家小組贊成推薦 嬌生疫苗可望獲美FDA緊急授權 09:282021/02/27 國際 信義鄉郡大林道墜崖 女山友遺體找到了 16:402021/02/27 社會 曾中槍大難不死 前NFL球員29歲神祕去世 10:162021/03/01 體育 社會熱門新聞 影》黑絲襪貴婦BMW名車遭拖吊 與警當街扭打裙底走光 - 社會 八里掩埋場大火燒30小時未滅 惡臭飄雙北民眾抓狂 - 社會 5分鐘扭打片曝光 黑絲襪姐違停還嗆警王X蛋 網一面倒挺 - 社會 史上最正榮民 退役女中士驕傲曬榮民證 上萬網友口水狂流 - 社會 影》與警扭打關鍵原因曝光 板橋黑絲襪女車主3罪送辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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