曾子穎在圓山青少年網球菁英邀請賽女子組封后。（圓網1416公益信託基金提供）

原定在圓山聯誼會舉行的圓山青少年網球菁英邀請賽，今天因雨移師國立體大室內球場進行第7屆賽事，台南大灣國中陳冠守因對手在決賽打完一盤後膝傷退賽，順利稱王。就讀台南安定國中三年級的曾子穎，決賽首盤雖然吃蛋，第三盤搶十卻從2比5、5比7落後下連贏最後5球，0比4、4比1、10比7險勝新興國中黃珉臻，逆轉封后，來自台南的陳冠守、曾子穎同獲3萬元冠軍獎金。

圓山青少年網球菁英賽創辦於2015年，這是一項由圓山聯誼會熱心會員專為國內14歲排名前四選手舉辦的對抗賽，前4年只舉行男子組，2019年加入女子組，今年比賽因天空不作美，臨時決定移到體大室內球場，小將們原本準備在室外沙地球場出賽，突然改在室內硬地球場，也正好考驗大家的應變能力。

曾子穎說：「我因為年紀最大，感覺應該要贏，所以壓力非常大，加上之前曾輸過蔡宇甯和謝語晴，所以壓力無形中更大。」

圓山青少年網球菁英賽因主辦單位認真用心，家長們讚譽有加，獲男子組第4名的何宸輝父親何金翰表示，小球員都很重視這項比賽，也正因為大家都想打出好成績，反讓自己產生壓力而影響表現。他說：「比賽最重要的是態度，而不是輸贏，就算輸球也應該要知道輸在哪裡，才能好好反省。」

陳冠守教練鄭偉揚指出，這項比賽透過獎勵方式可讓選手有持續進步的動力，他認為賽事最特別之處是可以藉由比賽機會認識社會賢達，這是其他青少年比賽無法做到的，他也強調：「網壇前輩提供的寶貴意見，也正代表著世代傳承，可讓選手仔細思考與調整。」

(中時 )