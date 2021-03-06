臉書社團《鄉村天地直播台》前往台南市龍崎區一處廢墟探險並全程直播時，在白骨旁邊發現炭火餘燼（紅圈處）。（翻攝自臉書「探險直播台專用分享社團」／洪榮志台南傳真）

臉書社團《鄉村天地直播台》5日前往台南市龍崎區一處廢墟探險並全程直播時，直播人員一推開廁所門即發現地上有一具白骨，旁邊還留有炭火餘燼及金剛經、遺書等物品，現場飄散屍臭，估計「應該死半年以上」。歸仁警分局據報到場調查，已初步排除他殺，並根據證件懷疑死者是50多歲的陳姓男子，但仍待進一步鑑定釐清

有網友6日在臉書「探險直播台專用分享社團」留存這段廢墟直播發現屍體的影片，並表示，據當地人說，這間荒廢的房子曾經發現藏屍事件，沒想到還真的發現了屍體。

影片一開始就註明「看到屍體了」，只見直播人員推開廁所門，赫然發現小便斗前的地上，躺著一具屍體，旁邊還有炭火餘燼，死者的面容已經無法辨認，但衣著完整。

直播人員還邊走邊描述說，「進來就有味道了！」、「全屍、有戴佛珠，有遺書」，「死者應為男性」、「目測約175公分」、「應該死半年以上」，除要求在場人員快買金紙，也要求不要破壞現場。

之後，直播人員更發現，廁所的盥洗盆上留有一張紙，上面除寫「善心人士啟」，還有「先跟這間屋子的主人說聲抱歉，因為我沒有自己的家，所以借了你的房子，很感謝，我也懇求發現我的人不要通知我親人，家中就剩一個老母親，我不想讓她老人家傷心，懇求各位善心人士行行好」等文字。

管轄的歸仁警方獲報派人到場勘驗後，從現場起出1張50多歲陳姓男子的駕照，經聯繫家屬，得知陳男已經失聯數月，但因對方獨自在外生活，家人都不知道他的下落，也沒有通報失蹤人口，但初步排除他殺，至於確切身分仍待進一步鑑定釐清。

(中時 )