原PO將他和好友的對話發出，讓5千多名網友看傻。(圖取自爆廢公社二館)

「強者我朋友！」有男網友分享，身邊一名女性友人在外偷吃，胸部和脖子都被種了顆超大「草莓」，而她有如時間管理大師，在外玩夠後馬上趕回家替男友慶生，該女子還說，和男友一起洗澡時雖然有被問及吸在胸上的草莓，但她靠一句話順利過關，讓原PO傻眼，「胸部、脖子帶著2個不同男人的草莓在身上回去，她都可以安然下莊」。

原PO昨(23日)在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，身邊一名好友是名符其實的時間管理大師，直指女性友人在外偷吃，身上還帶著2個不同男人的「印記」回家替男友慶生，「脖子跟胸部的草莓基本上都是苗栗大湖那種，無敵大顆的，結果她又過關了…」，讓原PO無言至極。

從對話中可以看到原PO詢問好友，身上的印記是否有被男友發現，女子表示，到家後先是和男友一起吃飯，不過身上2顆草莓沒有漏餡，直到和男友一起洗澡時，男友才驚覺不對，便詢問這痕跡怎麼來的，原PO則是隨便呼嚨，「我抓的」，結果竟然安全下莊，男友就傻傻相信沒再繼續追問。

這樣荒唐的過程不止讓原PO無言，5千多名網友也驚呼連連，「綠到發光....」、「愛是一道光，綠到你發光」、「有夠扯，男友真的瞎了吧」、「真正的時間管理大師」，不過有一派網友認為，該女子男友只是不想戳破，「兩個人互相玩玩裝傻而已」、「說不定男方也是玩自己的，不說破而已」、「女友睜眼說瞎話，男友閉著眼睛說謊話」、「各完各的沒什麼意外」。

(中時新聞網)