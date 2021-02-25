獨/酒國名花操舊業慘剩12元 凌威威嗆爆酸民：你什麼咖

前「酒國名花」凌威威(原藝名：凌葳威)曾獲選中國小姐第6名，當年憑著外型亮麗、大膽敢言作風闖蕩演藝圈。近年轉行開畫室教學，但受疫情影響生意慘淡，就連萬元房租都繳不出來，年前身上僅剩12元，獲得關聖帝君應許回酒店操舊業。凌威威接受《中時新聞網》專訪，面對網上酸民忍無可忍回嗆「你什麼咖?可以隨便霸凌我?」

凌威威轉戰直播主，遠距教學繪畫。(照片/游定剛 拍攝)

擁有全台「最年輕媽媽桑」封號的凌威威，近年開畫室收入大不如前，靠著代購、轉賣名牌包維生，年前更發現幾個戶頭裡，都剩不到一百元，就連一萬多元的房租也繳不出來，加上和丈夫岳子樓離婚官司進度停擺，去年因未收訴狀而漏繳裁判費，不但官司需重審，還得再繳裁判費3萬7千元。凌表示，年初獲得關聖帝君的應許重回日式酒店上班，給自己3年的時間賺錢，但至今無生意門。她無怨天尤人，坦言這也不是第一次，反正關關難過、關關過，也感謝身邊好友出手度難關。

凌威威畫室生意慘淡，年前身上僅剩12元。(照片/游定剛 拍攝)

「酸民無極限，做什麼事都要嘴?」凌威威憤怒表示，網友攻擊我身材走樣、又老不會有客人找，還是回頭是岸吧…面對字字句句語言霸凌，原不想和網友正面論戰的她實在忍無可忍，反親上火線留言反擊，凌更砲轟網友「你是什麼咖?要去阿公店、站壁自己去吧！」

凌威威淚謝友人相助，盼盡快度過難關。(照片/游定剛 拍攝)

面對生計陷入困苦，上天卻為她另闢一條路，近日有知名直播平台找她當直播主開網路節目，透過視訊線上遠距畫畫教學，另有出版社邀約繪本和電子書的發行。凌威威表示，目前會將心思放在教學和創作上，不忘向粉絲喊話，大家多多支持，期盼盡快度過經濟難關。

(中時新聞網)