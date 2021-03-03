綠島1名林姓航警被爆料在休假期間與朋友到酒店享樂，事後還積欠朋友7500元，友人氣不過在臉書公開當天照片與收據，大罵他「天天喝酒，有時間喝沒時間還錢，真是欺負人」，並揚言要鬧到警政署；航警局事後承認已接獲投訴，調查後屬實，已對該員警記小過1次，並調回台北分局就近輔導。

1名網友在臉書社團「爆怨公社」發文爆料，1名在綠島航警局服務的林姓警員與他在1月18日到酒店消費，2人共花了15000元，但該警員事後卻賴帳不願平分金額，他事後不斷討錢不成，因此發文抱怨，「酒醒後賴皮一直不付帳，電話時常不接，說要轉帳來拖拖拉拉，在綠島過的很爽」。

該網友公開該員警在酒店享樂的照片，照片中該警左右各坐著爆乳短裙女子，1名女子還勾著對方的手臂，他還公開當晚的消費收據，共計15000千元，他事後氣不過，揚言要向警政署檢舉，「已向警政署投訴，不知道會不會繼續讓他過這麼爽的日子呢？天天喝酒，有時間喝沒時間還錢，真是欺負人」。

許多網友根據原PO公開的對話紀錄，認為是原PO說「處理」就是指「請客」的意思，而該員警也說「回去再請你」，網友認為此爆料應是故意挖洞給員警跳，「人家不是說要回請你」、「看起來就像故意挖洞」。

航空警察局則回應，該林姓警員在當天輪休，晚間經友人邀約餐敘，遭民眾檢舉有涉足不妥當場，經調查後屬實，予以記過一次，並調整服務單位及列教育輔導對象加強輔導，並追究主管考核監督不周核予申誡一次。

(中時新聞網)