【愛傳媒葉毓蘭專欄】蘇貞昌院長在施政報告時說：我們是世界上「最安全」的國家。從治安的成就上來看，我們當之無愧，但是這個「最安全」是警消弟兄們以生命換來的？

2020年台灣因為COVID-19死亡的確診案例9人，警察、消防、海巡、移民死在任上的卻有78位！

3個月前在總質詢上，蘇院長聽我說明為什麼退伍上校和退休警消的子女教育補助費應該恢復發放時，他非常有誠意的答覆；會要求行政院把整個情形盤點給他，沒想到人事總處回了一個文，冠冕堂皇、洋洋灑灑，但是無比冷漠的文，只是凸顯出，對於警消相關權益一律打回票，想都不要想，公務員連最基礎的功課都不用做，連因公殉職、因公失能警消的子女有多少人還在領教育補助費查都不用查，就直接打回票？！

而移民人員納入警消醫療照護方案，一年預估會用到的經費不過區區幾百萬，寧可讓蔡英文總統的承諾跳票，抵死不從？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)