花蓮一位47歲單親爸，在今年農曆年間突然因病驟世，獨留下一位16歲目前就讀高一的女兒及66歲老母，單親爸5年前就因工作感染導致截肢，這5年來僅靠政府補助每月8500元以老母的老農津貼度日，目前家中頓時失去經濟來源，少女目前無力葬父，社福團體為此在臉書發文向社會各界求助。

5年來每月靠5千元度日，單親病父驟逝花蓮16歲少女無力葬父。(翻攝臉書社團「社團法人花蓮縣卓溪鄉『團結力量大 為卓溪鄉出力』)

根據臉書社團「社團法人花蓮縣卓溪鄉『團結力量大 為卓溪鄉出力』公益慈善協會」貼文，47歲單親洪姓男子無中低及低收身份，其母今年66歲，無業，在家照顧個案及其1名16歲，目前就讀高一的女兒。

雖然洪男有2名弟弟，大弟已婚，育有3名子女，均在學，在鄉公所擔任臨時人員的工作，薪資為基本工資，生活並不富裕；二弟已婚，育有6名子女，從事臨時工，生活也相當困苦，2名弟弟都是單薪家庭，根本無法協助胞兄辦理後事。

據了解，洪男因鄉下就業不容易，多年前便帶著孩子北上討生活，原本有工作，但洪男患有嚴重的糖尿病，5年前左腳因感染，傷口無法癒合，即進行截肢手術，長期在林口長庚醫院就醫，與母親及女兒租屋在桃園，以方便就醫。

5年來，生活上僅有每月的身障津貼3500元及市政府每月補助的租屋補助5000元，每月還須負擔房屋租金10000元，生活僅能靠母親每月7000元的老農津貼生活，情況非常窘困。

洪男在今年2月13日，因疾病及併發症，造成心臟休克，經聖保祿醫院急救，仍然不治，家庭突遭重大變故，頓時沒有收入來源，16歲的女兒及母親根本無力負擔個案的後事。

由於目前還欠長庚醫院17萬餘元醫藥費、少女相當更苦惱如何辦理後事，只好尋求尋求協會協助，為此協會才會在社團上尋求各界救濟，幫幫這個極度困苦的家庭。

(中時新聞網)