公館鄉農會辦理「第一屆客家福菜暨農村意象創新攝影比賽」，選出特優5名，苗栗市王曉婷拿下特優佳績。（公館鄉農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉農會首度規畫農家樂體驗，傳承紮稻草、堆稈棚等傳統農事技術，以及冬季田間曝曬福菜、蘿蔔的產業文化，再現農家記憶更吸引民眾走入社區，並且辦理「第一屆客家福菜暨農村意象創新攝影比賽」，廣邀全台攝影好手紀錄珍貴傳統景象，25日在214作品中選出特優5名、優選10名、佳作10名，將分別頒發5000元、3000元、2000元獎金。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，農業跨年嘉年華系列活動展現公館早期傳統景象，紮稻草、堆稈棚的農事技藝更請出在地耆老出馬，傳承這些只剩80歲以上的長輩們才會的傳統手藝，希望透過鏡頭，保存豐收的喜悅、農事技藝以及農村景象等動人畫面，吸引全台遊客到公館遊玩並留下珍貴農村回憶與畫面。

農會從從去年12日今年1月開始徵件，計47人次214件作品參賽，農會請來鄉土畫家張秋台校長、硬頸攝影協會總幹事陳雲錦、苗栗縣攝影學會名譽理事長曹德瀛、一尊藝術空間董事長邢穌玠等專業人士擔任評審委員，以公開、公平、公正評選。

曹德瀛表示，攝影比賽主題訂在客家福菜暨農村意象，評分標準為意境表達、創作理念、構圖創意、攝影技巧，參賽作品更多聚焦在福菜題材，有參賽者拍下農民合力曝曬福菜，以及田間曬福菜的壯觀奇景，另在蘿蔔、堆稈棚、花海題材也有許多優秀作品。

25日歷經3個多小時、2階段評選，25件得獎作品出爐，農會將擇期頒發獎金，獲獎作品也將用展示於網路或好客坊，讓更多遊客欣賞公館獨有的農村之美。

(中時 )