北市發現紫爆

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北市發現「紫爆」，訊息公布後民眾外出時或許得注意「防塞」！春天來了百花盛開，民眾若經過新店溪畔古亭河濱公園將可以發現「紫爆」現場，這是北市水利處在古亭河濱公園佈置的紫色花海。這一片紫色花海由香堇菜、一串紫、羽葉薰衣草所妝點，形成不同色階紫色浪漫。目前這一片花海以香堇菜為主，目前也開得最美，隨著天氣的召喚，一串紫、羽葉薰衣草也一一展「顏」，園區中搭配蝶翼造型的不鏽鋼裝置藝術，更讓此處更顯浪漫。水利處表示，古亭河濱花海占地約3,670平方公尺(約8.7座標準籃球場)，使用近13萬盆紫色草花，最佳觀賞期自即日起至3月中下旬。而想感受紫爆浪漫的民眾，請把握花兒的盛開期！

春天來了百花盛開，民眾若經過新店溪畔古亭河濱公園將可以發現「紫爆」現場，這是北市水利處在古亭河濱公園佈置的紫色花海。（旅遊經提供）

古亭13萬盆花海形成「紫爆」浪漫

春天來了百花盛開，民眾若經過新店溪畔古亭河濱公園將可以發現「紫爆」現場，這是北市水利處在古亭河濱公園佈置的紫色花海。（旅遊經提供）

古亭河濱花海紫色浪漫

春天來了百花盛開，民眾若經過新店溪畔古亭河濱公園將可以發現「紫爆」現場，這是北市水利處在古亭河濱公園佈置的紫色花海。（旅遊經提供）

紫爆

春天來了百花盛開，民眾若經過新店溪畔古亭河濱公園將可以發現「紫爆」現場，這是北市水利處在古亭河濱公園佈置的紫色花海。（旅遊經提供）

香堇菜及一串紫與羽葉薰衣草盛開

古亭河濱花海香堇菜

古亭河濱花海一串紫

古亭河濱花海蝶翼不鏽鋼裝置藝術

北市水利處說，這次為了營造與其他河濱花海有不同的特色區隔，並期望能打造出媲美日本芝櫻般綿延不絕的地毯花海，古亭河濱特別選用植栽矮小、多花且具有特殊香氣的香堇菜當主角，搭配直立的一串紫及羽葉薰衣草，透過不同質感的紫色花朵為大地展現浪漫色彩。近期氣溫回暖沉睡花苞已甦醒，由淺至深共6種顏色的香堇菜滿開，再加上一串紫及羽葉薰衣草約有5成開放，古亭河濱花海就像鋪了漸層天鵝絨地毯般，深淺不一的紫色花瓣映襯大片青翠草地，與遠方鮮紅永福水管橋及藍天白雲勾勒出屬於臺北春季的風情畫。

另外，古亭河濱公園內設有不少的特色裝置藝術，由於此處視野開闊且交通便利，每次花海展期總是吸引不少民眾駐足拍照打卡。喜歡紫色的民眾、喜歡花海的民眾、喜歡拍照的民眾、喜歡浪漫的民眾……，不妨前來古亭河濱公園感受這一片紫色「春」色！

※.【古亭河濱公園花海交通資訊】

◎.公車──搭乘小30、895、311、311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。

◎. 捷運──松山新店線「公館站」4號出口出站，從「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約2-3分鐘即可見古亭河濱花海。

◎.自行車──景福站有自行車租借站！或是利用youbike，自來水園區站、臺北市客家文化主題公園站、紀州庵站、羅斯福新生南路口站、捷運公館(2號出口)站、捷運臺電大樓(2號出口)站等都有youbike可租借。

圖片：北市水利處提供

(中時新聞網)