公館鄉北河村苗26線通往北河國小道路，遭地主以私人土地為由以巨石土堆路障封閉道路入口，導致住戶無法通行，22日20多位民眾，前往公館鄉公所陳情，希望相關單位介入處理，認定既成道路事實，維護通行。

公館鄉北河村長劉永錦表示，苗26線通往北河國小產業道路，自日據時期即存在，為北河村15到18鄰居民對外唯一通行道路，北河國小廢校以前，使用人口高達上百人次，但今年農曆過年前，地主以私人土地為由，將道路封閉至只允許機車通行，並開出高額要求地方買下通行權。

公館鄉北河村苗26線通往北河國小道路，遭巨石土堆路障封閉道路入口，地方居民陳情道路難通行。（居民提供／何冠嫻苗栗傳真）

22日公館鄉長曾美露主持協調會，劉永錦偕同當地當地居民遞交陳情書，指稱道路日據時期供不特定多數人通行半世紀之久，苗栗地方法院曾履勘有供不特定公眾通行必要，希望公館鄉公所依地方制度法，善盡管理之責，排除道路障礙，且居民也依程序申請認定既成道路，自動展開連暑簽名造冊外，取得1974年舊有道路空照圖送交認定中，請求公所積極協助，保障公眾通行。

曾美露表示，北河村苗26線通往北河國小道路長約300公尺、寬6公尺，道路爭議存在許久，過年前道路遭封閉，苗栗縣政府函文強制拆除後，地主又以土堆封閉通行，曾開價350萬元購買道路通行權，並也透過前縣長劉政鴻出面協調，希望能解決用路問題。

曾美露指出，前議員傅學煥會中提供有利證據，1998年到1999年間，曾爭取該條道路拓關工程，並取得地主父親同意書，目前公所正向縣府調閱相關資料，作為既成道路事實證明，盼能盡速取得相關事證維護道路暢通。

(中時 )