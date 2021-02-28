今天是二二八連續假期第2天，根據高公局預估，今天北上及南下都將湧現車潮，包含國1楊梅-新竹系統、國3三鶯-關西及國5南港系統-坪林等14路段易壅塞。

交通部高公局表示，目前國道全線大致正常，預估今天交通量為110百萬車公里。

高公局預估今天恐有14路段易壅塞，包含國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北上圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰系統、北上關西-大溪、霧峰系統-霧峰、竹山-中興；國5南下南港系統-坪林、北上宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。

高公局說，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發。

相關疏導措施包括，凌晨0時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

連假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。（編輯：唐聲揚）1100228

(中央社)