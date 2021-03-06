儘管時代進步，但不少傳統習俗依舊受到重視，大陸貴州一處農村就流傳一項讓人瞠目結舌的喪禮儀式，喪家在出殯期間，必須宴請全村一天吃喝2頓，沒想到就有一戶人家因此被村民吃垮了，不得不湊錢再添購食材，應付全村人的吃喝。

根據《網易》報導，貴州銅仁的一處農村，日前有戶人家適逢家中長輩去世，便找來所謂的「地仙」選出下葬的良辰吉日，並確定14天之後出殯。

根據當地習俗，喪家在這段期間必須宴請全村一天吃喝2頓，總共28餐，村民們也都會去喪家家裡幫忙，只是喪禮上的所有酒菜開銷都是由喪家負擔。為此，喪家特別準備了2千斤的白米，以及逾10頭豬等大量食材，填飽村民的肚子，此外，也有村民提供自家種植的野菜。

無奈喪家似乎低估了村民的食量，原定14天的食材在短短6天就全數用盡，最後喪家只能拚命湊錢，應付全村人的吃喝。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人搖頭直呼，「真擔心喪家被吃垮了」、「生前一碗水，勝過墳前萬噸灰」；不過也有人認為「全村的人都去吃，代表老人家在世時人緣很好，兒女也有面子」。