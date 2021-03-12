金鐘迷你視帝莊凱勛和圈外老婆廖逸安（小安）2016年結婚，隔2年生下兒子Mars；去年11月宣布老婆懷女兒，12日莊凱勛開心的在IG宣布喜訊，寫道「3/12白天，母女均安，感謝一切！」，順利迎接雙魚女兒。據了解Luna重2930kg，由於小安第一胎吃全餐（剖腹產），因此二胎也得剖腹，所幸過程順利，相較第一胎少受很多折磨，基本上除了進剖腹手術室是被禁止的，全程陪產。

莊凱勛笑說，第一次見到Luna的反應是「怎麼跟Mars長得一模一樣」，不過心情上覺得鬆了一口氣，因為生產過程孕期對每個媽咪與寶寶來說都是不容易的，尤其現在人生活壓力大，所以沒有順產之前都是重重考驗，能夠順利生產，現在覺得很感恩。原本女兒預產期可能跟他生日同一天，他自認牡羊座脾氣暴躁，也開心女兒提早2周報到。

莊凱勛老婆已有過生產Mars的經驗，這次已經預約好手術，心情也調適的稍微放鬆，在上一胎Mars一出生時就被抱到嬰兒室，讓他感到很可惜，所以這次Luna一誕生就抱來我面前，讓原本是在哭的Luna，一聽到媽媽聲音就立馬安靜了下來，跟女兒初見面的第一個美好的互動，內心也很澎派感動，對於即將面對一打二的廖逸安，不免感到些微緊張，也適當調適自己心態，先好好養好身體，來準備未來一切！

(中時 )