我國昨天宣布帛琉旅遊泡泡成行，衛福部長陳時中今天上午在立法院透露，目前正在研議與新加坡洽談旅遊泡泡，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午進一步指出，新加坡在去年12月18日已單方面取消對台灣的邊境限制，未來雙方可以繼續談旅遊泡泡，但指揮中心目前還沒看到相關部會所提的計畫。

莊人祥表示，去年新加坡已先針對我國民眾取消邊境管制，入境前只需填寫航空通行證（ATP），符合入境前連續4天待在台灣，落地後立即接受PCR採檢，結果為陰性者就能直接活動，不需居家檢疫。

未來雙方是否可能以此為基礎發展旅遊泡泡？莊人祥說，這一塊必須由相關部會研議，但目前指揮中心還沒看到有關部會所提的計畫。

另外，未來從帛琉返台的旅客需執行加強版自主健康管理，莊人祥指出，在加強版自主健康管理期間可以上班，但必須全程戴口罩、不跟其他同事共餐、聚會，避免有暫時脫下口罩的機會，若是餐飲、百貨等容易接觸人的工作，則盡量跟其他同仁有所區隔，或協調短暫轉內勤，避免接觸人群。

(中時新聞網)