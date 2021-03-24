在全球華人社會，許多人看了中美外交高層在冰天雪地的安克拉治，演出「2十2」對話開場白的那一幕，頓時熱血沸騰，仿彿一夕之間，就洗刷了中華民族的百年恥辱。就此而論，網路上瘋傳兩張凸顯「今非昔比」的辛丑年圖樣，絲毫不會讓人感到驚訝。

台灣族群意識作祟，政治立場涇渭分明，面對此情此景，喜怒哀樂都會被貼上標籤。最阿Q的表達方式，就是當一名觀棋不語的「真君子」。無奈，台灣在中美對話一開始就被點名，成了對岸外交部發言人口中的一道「開胃菜」；台灣是否會在隨後端上來的「正餐」露臉，恐怕有待進一步觀察。

我認為激情過後，中美關係還是會回到以現實主義為政策導向的基本盤，即維持一個「鬥而不破」的局面。鬥是為了「出口轉內銷」，迎合各自內部的需求；不破是避免雙方從「文鬥」到「武鬥」，最後演成一發不可收拾的局面。

根據《紐約時報》報導，這場對話凸顯兩國的不信任感加深。其實，中國大陸學者王緝思和美國教授李侃如，早就以「戰略互疑」來為中美關係定性。他們認為，「戰略互疑」源自：

一，不同的政治傳統、價值觀和文化。

二，對彼此的決策過程，以及政府和其他實體之間關係的理解和認識不夠。

三，對雙方實力差距日益縮小的認識。上述有些是涉及結構性的矛盾，有些則是屬於利益衝突的範疇，當雙方力量對比出現重大差距時，就會為了本身利益而凸出雙方結構性的矛盾。

「戰略互疑」是導致雙方戰略誤判的主因。拜登的幕僚坦承，他們內部當初對習近平的評估，認為他會謹慎行事，會聚焦國內經濟發展，以及避免和美國衝突，但是他們錯了，也忽略了習的威權民族主義能力。同樣地，拜登上台後展現的強硬立埸，亦出乎中共許多人的預料。他們認為，美國在會前就香港問題制裁24名中共官員，就是刻意擺出「先聲奪人」的姿態。

季辛吉去年11月在彭博社舉辦的一次會議上說，中美危險之處在於，會發生一些超越口頭上言辭的危機，最後演變成實際的軍事衝突。許多專家預測，台海是最有可能爆發衝突的地區，而台灣幾乎難以置身事外。

在川普執政時期，民共交惡讓兩岸關係急轉直下；但台灣國際能見度的不斷提升，則是拜中美關係緊張之賜。台灣在國際社會不是沒有風光的時候，台灣曾是亞洲四小龍的領頭羊，台灣的經濟實力，一度被國際媒體形容為「大到不容忽視」。但「王小二過年」台灣多年累積的老本，如今己被吃得所剩無幾，只靠老天給的「戰略地位」求生存。如果「戰略」運用不當，「地位」還成了「懷璧其罪」。

新加坡和台灣一樣，擁有舉足輕重的戰略地位。美國是新加坡的主要安全合作伙伴，中國大陸則是新加坡最大的出口市場。面對中美對抗加劇，新加坡總理李顯龍說：「星國無法選邊站」。然而，民共互不來往，民進黨政府選擇站在美國那邊，這使台灣有捲入中美衝突的可能。

我認為中美已走進「修昔底德陷阱」，雙方將被迫從事一場長期的鬥爭，雙方也都會利用「台灣問題」進行角力。美國從地緣政治的觀點看待「台灣問題」，認其涉及美國的區域安全利益。除此之外，《紐約時報》認為，拜登新的對華政策，主要基於經濟上和外交上的競爭，但也準備在必要時將合作或對抗交替進行。因此，「台灣問題」將被美國視為與中共討價還價的籌碼。

中共認為「台灣問題」是與美國發展關係的障礙。要解決「台灣問題」，必須做好對美工作；但在中共眼裡，中美分歧涉及雙方的「敵我矛盾」，「台灣問題」則被視為「人民內部矛盾」。中共當然不會以處理對美工作的方式，來處理對台工作。

台灣無法阻止中美運用「台灣問題」各取所需，但在「可操之在己」的部分，避免製造問題。台灣應防止兩岸分歧，從對岸眼中的「內部矛盾」，升高為「敵我矛盾」，因結果必是一場「非我族類，其心必異」的鬥爭，這非兩岸有識之士所樂見。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）