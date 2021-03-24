台帛旅遊泡泡成行，但中央流行疫情指揮中心要求赴帛琉旅遊民眾返台後應「加強版自主健康管理」5天，期間不可赴公眾場所，勞動部表示，如果勞工原本就在如百貨公司等人多的場所上班，應指揮中心要求不可以赴該處上班，因不可歸責於勞雇雙方，但雇主也不可以強迫勞工如以特休假等其他假別取代，至於薪資的部分則由勞資雙方協議，意謂未強迫雇主給薪。

加強版的自主健康管理7天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩、機組員也要詳實記錄行程及接觸人士等。

勞動部條平司司長黃維琛表示，依指揮中心指出「加強版自主健康管理」5天，期間不可赴公眾場所，但如果原本就會接觸不特定多數人的工作場所如百貨公司等，因不可歸責於勞雇雙方，但雇主也不可以強迫勞工如以特休假等其他假別取代，至於薪資的部分則由勞資雙方協議。

黃維琛說，如勞工可能原本就在如辦公室不會接觸不特定人士等處上班，如果僱主要求不要來上班，則屬「受領勞務遲延」，雇主仍應給薪。

(中時 )