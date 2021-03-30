中央今年一月起開放萊豬進口，台中市政府堅決拒萊豬，擴大抽驗牛、豬肉品瘦肉精含量，將所有食安查驗結果主動公布於官網「台中市萊豬牛宣導專區」。市長盧秀燕30日強調，只要檢驗出萊劑，即使未超過中央容許量仍將上網公告，讓肉品接受市民檢驗，全力捍衛食安。

衛生局長曾梓展今日在市政會議針對目前萊豬抽查情形進行報告，盧秀燕指出，中央今年開放萊豬進口，僅憑公文就要求市府修改台中市議會三讀通過的《台中市食品安全衛生管理自治條例》，引起民眾恐慌，市府不認同中央放寬作為，仍持續秉持零瘦肉精理念強力稽查萊豬牛，堅守食安。

「市府加強稽查抽驗，為市民健康把關」，曾梓展說，統計至3月24日止，針對進口源頭及製造業者、各大賣場超市、傳統市場、餐飲業者到校園、托嬰中心、產後護理之家及長照養護機構、據點等場域進行標示查核7481件、瘦肉精快篩2087件，結果全數合格。

針對牛豬肉品進一步檢驗共904件，其中742件完成檢驗，有16件牛肉肉品檢出含有微量萊劑，均全數公佈於官網，另尚有162件送檢中。市府嚴格客觀地執行抽驗工作，資料將定時更新，包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等，市民可至官網「萊豬牛宣導專區」查詢，安心消費。

(中時 )