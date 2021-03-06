菲律賓至今確診118例英國變種病毒、58例南非變種病毒和85例病毒本土變異，加上菲國新冠肺炎新增病例連2天破3000例。專家研判，變種病毒可能導致菲國染疫人數攀升。

菲律賓今天通報新增3439例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診、42人不治，累計確診病例達59萬1138例，已有1萬2465人病逝。

這是菲律賓連續第2天新冠肺炎確診病例突破3000例，也是去年10月12日以來單日確診新高紀錄。

菲律賓大學新冠肺炎研究團隊OCTA昨天發布報告指出，大馬尼拉地區新增病例一週來持續攀升，平均每天有900多例確診，較上一週增加50%，並較兩週前增加119%。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，菲律賓政府跨部門抗疫工作小組專家約翰．黃（John Wong）說，變種病毒可能導致染疫人數攀升的證據之一是「我們在病例數增加前，剛好檢測到變種病毒」。

雖然48萬7200劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗4日送抵菲律賓，另有3萬8400劑AZ疫苗預定明晚送達，但OCTA專家表示，初步研究報告顯示，AZ疫苗可能無法預防南非變種病毒輕症及中症感染。

中國捐贈的60萬劑北京科興2019冠狀病毒疾病疫苗2月28日抵菲後，菲律賓1日展開疫苗接種。截至昨天，僅剩19萬7000劑科興疫苗仍未分配給菲國軍方單位或醫療機構。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）4日說，中國已承諾將再捐贈40萬劑科興疫苗給菲國。

(中央社)