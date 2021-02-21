高雄市長陳其邁關心農村發展，他指派市府副祕書長郭添貴率領府內各局處，及業界專家、學者組成「農村再生計畫審查小組」，深入社區，為杉林區的新和及阿蓮的峰山的農村再生計畫，展開現地訪勘。

高市府推動農村再生計畫已近10年，農業局21日說，該小組在與地志工懇談後，針對社區自然環境、既有產業及未來發展等許多面向，提出許多關於生活、生產、生態與未來性的建議，協助社區邁入農村再生的領域，期能藉由計畫推動，為社區打造發展的新局面。

其中，旗山圓富社區的「阿嬤咖啡店」，不但為長輩們創造人生精彩的下半場，也為社區貢獻相當的經濟規模，還有六龜新開社區，在農村再生計畫支持下，逐步串連在地周邊的山茶產業，要再現山茶的往日榮景。

郭添貴表示，杉林區新和社區已有年輕人在社區服務3年，可以集中發展桃花心木森林步道，創造年輕人返鄉的發展機會，明年也可以參加根留農村競爭型計畫的經費，讓青年與社區共好。

阿蓮區峰山社區可以發展食農與環境教育的生態體驗活動，例如結合蜂農的專業導覽解說，學校的戶外教學環境教育與假日親子遊都是社區的發展機會。

(中時 )