雖然有部分茶園拉起封鎖線，但仍有遊客會私自進入拍照。（黃婉婷攝）

大北坑農村發展協會總幹事江增平說，未來考慮設置告示牌、加派人力巡守，避免踩花情事一再發生。（黃婉婷攝）

太扯！桃園市大北坑休閒農業區魯冰花季2月下旬到來，花期一路可至3月1日，山間小徑多了金黃花瓣加持，被點綴地燦爛繽紛，吸引近15萬追花族上山拍照，豈料有民眾當起「踩花賊」，整片魯冰花田被走出條條小徑，狀似迷宮，甚至有茶樹枝葉遭殃，讓茶農心疼不已，急呼籲遊客發揮公德心，別輕易踐踏他人心血。

龍潭大北坑、三洽水地區早期茶作盛行，茶農多在春夏之際種植魯冰花作為景觀綠肥，金黃花朵與翠綠茶園層層疊疊，陽光灑落時看來斑斕奪目，由市府客家事務局籌辦的「戀戀魯冰花」更成為在地品牌，雖然今年活動取消，但仍吸引大批遊客上山品茶賞花。

遺憾的是有遊客缺乏公德心，圖一時之便踩進花田「開路」，導致花束倒伏在地，形成迷宮奇景，讓茶農看得直搖頭。茶農葉青海無奈指出，每年都發生類似情事，民眾無情踩踏讓土壤變得又硬又乾，難以種植作物，且遊客往往分不清眼前作物，踩花之餘也將茶樹枝葉一同破壞，實在欲哭無淚。

大北坑農村發展協會總幹事江增平指出，休區為開放空間，居民也無私將自家土地化作賞花熱點，大方提供遊客取景拍攝，無奈卻有無良民眾踰矩，將花田踩成爛泥，即使茶農為此在茶園旁設下封鎖線，或出動家中成員在旁道德勸說，卻依然不被搭理。

江增平表示，過往花季期間，市府方會設置相關告示牌，加派人手在花田間巡邏，避免踩花事件一再發生，今年由於活動取消，遊客少了明確指引，導致賞花亂象百出，明年社區將比照過往模式，保護茶農心血不受踐踏。

(中時 )