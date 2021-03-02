做愛心好難！一名網友分享在路邊看到行動不便的老伯賣刮刮樂，秉持著做愛心的心情向對方買了一張200元的刮刮樂，並拿出一張千鈔付錢，未料對方竟只找回300元，直接A走500元，讓他當場傻眼，覺得愛心被浪費，也引起網友討論。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》上分享，晚上跟朋友約在信義區吃飯，用餐結束準備搭捷運回家時，在路邊看到一位老伯拿拐杖賣刮刮樂，看起來行動不便，他就抱持著做愛心的心情，向他買張刮刮樂。

一名老伯拄著拐杖在路邊賣刮刮樂，男子看到好心捧場竟被坑錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

男網友指出，由於身上剛好沒有零錢，他拿出千元鈔票要買200元的刮刮樂，且擔心老伯找不開還先問能否找錢，結果對方找錢時卻只拿出300元，期間還不斷地無理取鬧，並堅稱是原PO記錯了「明明就只有給500元，不是1000元」，無奈之下，他只好報警處理。

男網友表示，警察到場之後老伯仍在鬧，讓他忍不住大呼「如果要坑你的錢，幹嘛還願意買你的刮刮樂？就是看你可憐才願意買的。」而警察調閱監視器也看不清楚原PO到底是拿1000元還是500元付錢，因此男網友妥協道，只要老伯再給他一張500元的刮刮樂，他就願意和解，未料，對方卻拒絕表示只願意出250元。

男網友透露，場面僵持不下，警察看不下去說：「好啦！阿伯你出250元，剩下的錢我出。」還將原PO拉到一旁要轉帳，但這個狀況卻讓他很不滿，便故意大聲嚷嚷「這樣不好吧！又不是你們的事情，幹嘛要幫阿伯出錢！」老伯最後才不甘願地還錢。

男網友非常失望地說，如果今天是因為沒錢吃飯，他很願意將500元給他，就算是做愛心，或者是生活需要幫忙也可以直說，想賺錢也不該用這種手法，如果是要這樣騙錢，他還不如捐錢給需要幫助的人，「搭公車回家一下車，我立馬去捐了500元」。

老伯貪婪的行為引發網友討論，「買玉蘭花也有這種經驗，真的很不舒服」、「社會上總是有老鼠屎（無論何處角落）總是存在」、「就是會有這種人，建議以後全程錄影」、「不要怪社會冷漠，就是太多這種情形發生，導致現在多冷眼看待」、「最討厭這種濫用人家愛心的人了」、「害群之馬毀了人們善良的心」。

(中時新聞網)