AI人工智慧是近年來各行各業都欲積極導入的關鍵技術，然而真正在落地時，企業仍然會碰到許多困難。AI新創杰倫智能（Profet AI）看到這個痛點，瞄準高科技製造業，主打客戶導入AI後就能「開箱即用」，近期獲友達、蜂行資本、SVTI等投資人青睞，完成Pre-A輪募資，同時也入選精誠「AI+新創加乘器計畫」（AGP），積極擴展海內外市場。

杰倫智能創辦人暨總經理黃建豪表示，目前在台灣、大陸都有客戶，獲新一輪資金後，今年目標要在台灣100大製造業客戶中拿下40家，並積極拓展全球市場。

杰倫智能創立於2018年，三位創辦人黃建豪、林裕鑫（現為杰倫智能技術長）、陳家豪（現為杰倫智能研發長）創業前，都在大型外商如PTC、SAP、IBM等擁有逾20年經歷，服務的客戶都是台灣的電子製造業廠商，累積了豐富的系統建置、銷售以及技術經驗。黃建豪表示，AI時代來臨，人工智慧是各行各業最終一定得導入的技術，加上過去在職場上累積的人脈、資源都集中在製造業與軟體產業，因此才選定這個創業題目。

杰倫智能以自動化機器學習（AutoML）技術，打造旗下產品ProfetAI平台，讓企業導入AI時，只要提供數據，就能透過ProfetAI來訓練模型、開發AI應用。杰倫智能成立一年後，於2019年4月被選入微軟「AI 100計畫」（Microsoft AI Infinity -AI 100 Partner），成為微軟合作夥伴，同年11月參與第七屆台灣雲谷雲豹育成比賽，獲國內外創投選為最具投資價值的冠軍新創。近期則再完成Pre-A輪融資，為營運添足銀彈。

黃建豪表示，「AI是每個企業未來一定會用到的技術」，杰倫智能的目標是要做「隨插即用」（Plug and Play）的機器學習平台，要讓企業只要提供數據就能建置不同的預測模型，達到產能、品質、製成預測的目的。此外，黃建豪也預期，未來企業導入各種不同的AI預測模型，將會需要一個統一個平台來統一管理，因此現在正積極研發全新管理平台AI Lifecycle Management知識管理平台，預計今年將推出。

杰倫智能的商業模式以機器學習引擎的訂閱模式為主，目前客戶主要為台灣、中國大陸以及東南亞的製造業客戶，近期也開始打入大型的傳統產業。目前杰倫智能在台灣的客戶中，營收百億元的大型客戶佔比約逾七成，黃建豪表示，今年力拚在台灣100大製造業客戶拿下40家，亞洲則期望能拿下10家客戶。接下來也將瞄準海外市場，擴展營運觸角。

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