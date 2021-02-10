景福宮走文創風，雷雕符令皮革鑰匙圈只「求」不賣。(蔡依珍攝)

安太歲的文創小物也很文青。(蔡依珍攝)

廟方也引進月老廟，並設計專屬紅線。(蔡依珍攝)

圍繞廟埕一圈的福慧燈點亮後讓百年老廟晚間也能展現風華。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，近日整修後以嶄新面貌迎接新的一年，圍繞廟埕一圈的福慧燈點亮後讓百年老廟晚間也能展現風華，廟方也重新設計LOGO、推出多種特色文創品，最特別的當屬為5個神殿設計5款各具特色的皮革鑰匙圈，雷雕上道長加持的符令，濃濃文青風不分男女老幼都愛不釋手，而且只送不賣，小年夜起開放信徒免費求取。

「桃園大廟」景福宮剛完成廟體整修，環境煥然一新，主委簡征潭為了讓更多人重新認識桃園大廟，吸引年輕人回流參拜，更請來主修視覺傳達的桃園媳婦薛心茵，操刀設計一系列的文創小物，推出「縱貫古今，再顯風華」文創商品。

薛心茵說，大廟文化的美和珍貴性是從古到今一直延續，希望藉由大廟重新整修的轉變，更廣為人知、也更年輕化，歡迎舊雨新知來大廟重溫回憶或創造新回憶，她說取經日式御守，將過往塑膠製的的符令，全面改成皮革風，並將主祀的開漳聖王聖像加上圖騰，雷雕上紅色御守式皮革上，讓年輕人更願意把開漳聖王帶身上，甚至願意主動展示，不再只是藏放皮夾內。

薛心茵更發揮創意為五個神殿設計專屬皮革鑰匙圈式的平安符，她希望信徒每天握在手上，在開關門時使用，也象徵永遠出入平安。她提到，每款平安符都有道長書寫的符令，且請來書法家代筆加上祈求的心願。

像是金母娘娘，常是晚輩幫年長者祈求富貴平安、身體健康的祈求對象，因此以橘黃色的皮革上頭畫有「壽桃」和「富貴長壽」等字；粉紅色的月老神君繪上桃花和天賜良緣、百年好合；莫蘭迪綠的玄壇元帥是武財神，因此有古銅錢和財運亨通、招財進寶；粉紫色的註生娘娘則有金鏟子和早生貴子、生產平安；藍色的文昌帝君則繪上毛筆和聰明睿智、過目不忘，5款色系全都走莫蘭迪風，兼具時尚造型。

薛心茵不諱言皮革鑰匙圈式的平安符，成本較過往大增數十倍，但主委簡征潭抱持著回饋和希望讓信眾保平安的心，不計成本推出，強調祈福的心是對神明，心誠則靈，歡迎信眾求平安符隨喜捐香油錢，不對外販售。

目前5款鑰匙圈式的平安符各限量3000份，即起開始在廟內開放民眾祈福索取，將視信眾反應決定是否繼續推出，歡迎大家春節連假期間來大廟走春拜年祈福。

(中時 )