新北市雲林同鄉會每年送愛母縣，29日再與兆豐證券控股有限公司董事總經理大中華區首席代表朱右達聯合捐贈5萬片口罩。

新北市雲林同鄉會每年不斷送愛回故鄉雲林，捐贈復康巴士、行動物資車、輔具銀行服務車、不定期頒發獎助學金，2017年起3年為一期捐贈現金跟物資，總計關懷5186戶低收入戶、807戶中低收入戶及需要協助家庭。

新北市雲林同鄉會理事長林進忠表示，最近國內疫情升溫，他每周會回雲林，看到有些鄉親戴布口罩，防護力可能不足，經同鄉會達成共識，決定捐口罩提供弱勢民眾使用，希望鄉親保護自己。

縣長張麗善代為接受5萬片口罩，感謝新北市雲林同鄉會在疫情嚴峻時，想到故鄉的弱勢家庭，準備10萬片口罩，5萬片分送居住在新北市的雲林弱勢鄉親，5萬片送回雲林捐給縣府社會處，用以扶助低收入戶、中低收入戶、邊緣戶、街友等，縣府將透過各式關懷活動，將5萬份口罩分送出去。

(中時 )