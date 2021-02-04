防疫計程車駕駛正在消毒車內。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦4日下午前往桃園國際機場視察機場防疫計程車防疫作為，他表示，桃園位於防疫第一線，國境防疫尤其重要，防疫計程車原本僅接送桃園居家檢疫者就醫服務、移動防疫地點等接駁服務，在今年1月擴大服務範圍至鄰近新北市、新竹縣等縣市，也將居家隔離者及自主健康管理者納入服務對象。防疫計程車隊徹底落實乘客、旅客行李及車輛消毒作業，提供安全的載送服務，不僅保護駕駛及乘客安全，也確保桃園救護車能量。

鄭文燦指出，桃園醫院收治全國約四分之一確診病患，負擔較其他縣市重，而桃醫事件擴大隔離人數歷來最多達4000多人，機場防疫計程車隊協助將入境旅客載送到防疫旅館或集中檢疫所等處，落實14天居家檢疫措施，有症狀者由救護車後送，一般就醫則請防疫計程車隊支援，相信有經驗豐富的防疫車隊加入防疫團隊，更能守好國境第一線。

他說，病毒無形且傳播力強，但只要每個人多加留意細節，做好防疫工作，都可以是防疫英雄。機場團隊守護國境第一線，因為疫情關係導致營收減少，包括機場公司、航空公司、航警局、免稅商店、美食餐廳等，營運皆十分辛苦，感謝機場團隊們這1年來的辛苦防疫，才能展現台灣現在的防疫成果。

交通局長劉慶豐表示，為保障防疫計程車駕駛與乘客安全，市府陸續提供防疫計程車N95等級口罩1,000份、隔離衣750份、隔離面罩1,000份、酒精10箱、共120罐等防疫物資，也協助200輛防疫計程車裝設透明隔離簾。市長更現場加碼提供N95等級口罩400份、隔離衣650份、醫用口罩2,000片，以及酒精5箱共60罐等物資予防疫計程車，保障載客及乘車安全。

(中時 )