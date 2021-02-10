桃園醫院群聚感染事件危機解除，目前正在籌備年後重新營運相關事宜，桃園醫院院長徐永年10日中午在桃醫防疫群組對院內醫護發出訊息，除感謝同仁1個月來的配合，也提到員工抗體檢測全數陰性，並呼籲同仁加入高端新冠疫苗試驗，一起挽起衣袖參與臨床試驗。

收到訊息的桃醫醫護，有人躍躍欲試，笑說就像打流感疫苗一樣希望增加抗體，有人則相對保守，說畢竟疫苗還在試驗階段，仍要觀望再施打。

桃園醫院爆發群聚感染釀21人確診，中央流行疫情指揮中心本周宣布院內感染危機解除，並解散前進指揮所，預計農曆年後就能恢復正常營運。

據了解，桃園醫院院長徐永年在連假首日近中午時，透過桃園醫院防疫群組，發訊息給院內醫護，提到桃園醫院承擔收治全台1／4的確診新冠病人， 今年又歷經1個月的院內群聚感染事件，「大家都辛苦了！」

信中也提到，員工抗體檢測全數陰性，證明桃醫同仁歷經1整年的疫情直到1月前，未曾發生院內感染。徐永年說，自己將率先加入「桃園醫院同仁優先的高端新冠疫苗試驗」，呼籲有意願的同仁一起挽起袖子，填寫專用意願書，由臨床試驗專人聯繫。

文末並附上桃園醫院臨床試驗中心發出的「招募院內員工新冠狀肺炎疫苗受試者問卷」網址，裡面提到高端疫苗生物製劑股份有限公司研發新型冠狀病毒肺炎疫苗臨床試驗，有意參與的同仁要填寫相關資料，可供快速聯繫，並傳遞臨床試驗相關資訊，包含醫師、醫事、行政單位和外包商都能參加，並要確認是否曾被匡列為接觸者。

據了解，高端疫苗去年12月底已取得衛福部食藥署2期人體試驗的許可，正進入2期臨床試驗，預計招募3000餘人，其中希望徵求桃園醫院300名醫護，每人要施打2針，2針間至少要間隔1個月，前後都要血液抽檢等，觀察變化，整個臨床試驗至少要回診5次。

收到訊息的桃醫醫護，有人躍躍欲試，笑說就像打流感疫苗一樣希望增加抗體，有人則相對保守，說畢竟疫苗還在試驗階段，仍要觀望再施打。

(中時 )