中央流行疫情指揮中心宣布北北桃醫院10日起開放探病，但桃園11家責任醫院在周一醫院聯防會議仍希望維持嚴格探病機制、減少醫院負擔，桃園市長鄭文燦表示，尊重醫院的決議，宣布桃園11家責任醫院仍維持禁止探病，至於人道探視則彈性放寬。

衛生局長王文彥10日在防疫會議中報告，中央宣布北北桃地區的醫院，周三起可以開放探病，但桃園市周一舉辦醫院聯防會議時，決議持續禁止探病，與中央決策有出入，不過中央也特別提到，各地區的醫院可以視情況彈性處理，建議原則上還是維持原決議，過完年再開放，過年期間各醫院視病患病況，酌量放寬探病探親。

「尊重醫院的決議！」鄭文燦說，11家責任醫院在聯防會議都希望維持比較嚴格的探病機制、減少醫院負擔，尤其即起至228連假期間，都要執行「防疫門診」，對有發燒或呼吸道症狀的病患追蹤採檢，監測社區防疫，因此尊重11家責任醫院的決定，維持較高強度的探病限制規定。

鄭文燦提到，11家責任醫院仍可以保持彈性開放人道探視，指示衛生局今全面通知各醫院，尊重醫院在聯防會議「維持禁探視」的決議，但是可以視狀況調整。至於其他醫院，則比照中央決策開放探視。

11家責任醫院包括聖保祿醫院、中壢天晟醫院、國軍桃園總醫院、聯新國際醫院、敏盛綜合醫院、台北榮總桃園分院、楊梅天成醫院、怡仁綜合醫院、衛福部桃園醫院總院及新屋分院、林口長庚醫院。

(中時 )