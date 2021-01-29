新冠肺炎疫情加峻，衝擊全球經濟，社福機構受疫情影響，各界愛心捐款銳減，亞太電信秉持取之於社會、用之於社會的精神，今日宣布啟動2021年「翻轉新移民二代助孩童勇敢逐夢」CSR公益專案，攜手員工、用戶、希平方HOPE English、Pubu電子書、預付卡銷售業務總代理公司中礦、OPPO、realme、SHARP及vivo等7家供應鏈夥伴，共組「永續聯盟」，運用各自核心資源與能力，捐助「財團法人台北市賽珍珠基金會」所協助的新移民二代孩童，總價值超過500萬元的學習資源。

即日起，亞太電信將號召全員工擔任助學爸媽，捐款幫助孩童順利就學，更將不定期舉辦系列職涯輔導課程，提供孩子一個安全的學習環境；同時推出「你消費〪永續聯盟捐2元」活動，消費者只要於全台亞太電信門市購買OPPO、realme、SHARP、vivo品牌手機，每銷售一台，永續聯盟將捐助2元作為新二代之獎助學金；亞太電信用戶更可手機直撥590輸入代碼73＃，捐款支持賽珍珠基金會。

亞太電信總經理黃南仁表示：面對數位化浪潮來勢洶洶，全球環境變化快速，企業永續經營將不再侷限企業本身，亞太電信整合自身ICT核心資源，呼應聯合國永續發展目標，助弱勢孩童縮短數位落差，除與供應鏈夥伴在商業合作面向共創雙贏，同時盼善用資通訊產業影響力，發揮聚沙成塔的力量，共同投入企業社會責任，提升社會正能量。

在全球化趨勢下，跨國婚姻日益普遍，據教育部統計註，新移民子女學生占全體學生人數7.4％，平均每14位學生即有1位來自新移民家庭，這些孩子都是國家未來的主人翁；然而，據賽珍珠基金會服務經驗發現，新移民子女學習表現並不比一般孩子差，但部分孩子受跨國原生家庭影響，經濟資源匱乏，缺乏良好教育學習機會，使其成長受諸多限制。為協助孩子們穩定求學早日自立，亞太電信攜手員工、用戶、上下游供應鏈夥伴一同響應，幫助新移民二代提升英語能力，增加競爭力，守護孩子們的未來。

賽珍珠基金會董事長尤英夫表示，該會扶助的新移民家庭，其家長因為文化、語言、學歷等因素，導致求職不易，家庭平均月收入偏低，加上語言隔閡及對學制的不了解，在教育上無法提供孩子們最適切的輔導，故在此情況下，要讓孩子可以溫飽又能穩定升學，確實有難度。

在服務過程中，發現逾八成孩子盼習得一技之長，期許能早日自立，緩轉家中經濟狀況；賽珍珠基金會持續致力與各界合作，挹注相關資源，助新二代積極向學，加強其職場競爭力。本次特別感謝亞太電信及其上下游資通訊供應鏈夥伴，透過此次合作，加上孩子們努力學習的心，相信必能幫助新二代穩定就學，提升數位科技與英文能力，順利接軌國際趨勢，更能提升在台灣的競爭力，培育更多新人才，助弱勢孩童勇敢逐夢。

提早培養孩童多元技能，有助未來職涯發展，尤其英語技能為一大國際趨勢，也是教育部所推動的重要計畫之一；此次「永續聯盟」成員中的線上英文學習品牌「希平方」，運用自身核心資源，免費捐助了新二代孩童一年的免費英語線上學習教材，透過「攻其不背」及「玩轉文法」課程，讓孩童能以計畫式學習法，在最短的時間內，迅速牢記大量英文知識，有效提升英語能力。

(中時 )